Ученые нашли взаимосвязь между потерей слуха и деменцией

Наука

Ученые из отдела клинических исследований Южного университета Дании выяснили, что ухудшение слуха увеличивает вероятность развития деменции на 7%. В противоположность этому, применение слухового аппарата помогает сохранить когнитивные функции. Результаты исследования опубликованы в JAMA (The Journal of the American Medical Association).

Фото: openverse.org by Travis Isaacs is licensed under CC BY 2.0.

Исследование, проведенное с января 2003 года по декабрь 2017 года с участием 573,088 датчан старше 50 лет, включало анализ информации о состоянии здоровья участников и оценку их когнитивных способностей с использованием соответствующих тестов. Результаты подтвердили повышенный риск деменции при потере слуха на 7%.

Кроме того, обнаружено, что у людей с нарушениями слуха, не использующих слуховые аппараты, вероятность развития деменции выше на 20%. Использование звуковоспроизводящих устройств при проблемах со слухом связано с заметно меньшим риском деменции (6%).

Ученые предполагают, что снижение когнитивных способностей при проблемах со слухом связано с ограниченным уровнем социального взаимодействия и трудностями в мышлении, вызванными постоянной необходимостью прислушиваться и перераспределять ресурсы мозга для обработки звуков. Для более глубокого понимания связи между деменцией и проблемами со слухом требуются дополнительные исследования.

Исследователи также заявили, что деменция и ухудшение слуха не являются неизбежными атрибутами старения, и рекомендуют проводить регулярные обследования для выявления нарушений и своевременного начала лечения.