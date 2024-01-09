Ученые изобрели инновационную таблетку, вызывающую чувство сытости

Инновационная таблетка, разработанная учеными из Массачусетского технологического института, представляет собой высокотехнологичное устройство, которое активируется в желудке пользователя при контакте с желудочной кислотой, вызывая вибрацию. Этот процесс направлен на стимуляцию рецепторов и создание иллюзии ощущения сытости.
Названная VIBES, что является сокращением от Vibrating Ingestible BioElectronic Stimulator, таблетка уже считается перспективным средством в сфере похудения. Несмотря на то, что ее эффективность еще предстоит проверить на людях, эксперименты на свиньях показали обнадеживающие результаты. Согласно данным, после полуторачасового использования VIBES свиньи употребляли почти на 40% меньше пищи в течение следующих полутора часов по сравнению с теми, кто не принимал "умную" таблетку.
По всей видимости, революционное устройство достигает своей эффективности путем активации рецепторов растяжения в желудке, имитируя присутствие пищи. Это, в свою очередь, стимулирует гипоталамус увеличивать уровень гормонов, ответственных за создание ощущения сытости.
Команда разработчиков VIBES, во главе с бывшим аспирантом и постдоком Массачусетского технологического института Шрией Шринивасаном, предполагает, что таблетку следует принимать за 20-30 минут до еды, чтобы достичь желаемого эффекта сытости в начале приема пищи.
Устройство, представляющее собой вибростимулятор размером с пилюлю, работает от встроенной батарейки и активируется желудочной жидкостью, растворяющей мембрану вокруг капсулы, либо встроенным таймером. После достижения цели таблетка выводится из организма естественным путем вместе с другими твердыми отходами.
Приятной новостью является то, что ожидаемая стоимость устройства составит от цента до одного доллара. Исследователи предполагают, что в будущем можно будет имплантировать стимулятор, избавляя людей от необходимости постоянного употребления таблетки.
Гастроэнтеролог Джованни Траверсо, один из соавторов исследования, отмечает, что их исследование подтверждает эффективность доступного и неинвазивного метода управления потреблением пищи и калорий. Он утверждает, что устройство может стать революционным в терапии ожирения, но признает необходимость дополнительных исследований физиологических эффектов перед его внедрением в практику. В настоящее время исследователи рассматривают возможности увеличения производства таблеток VIBES для будущих клинических испытаний на людях.
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