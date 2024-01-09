Учёные точно вычислили изменения размеров Земли

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Что происходит с размерами Земли — они увеличиваются или уменьшаются? Ответ на этот вопрос не так уж прост, каким может показаться на первый взгляд.

Фото: Pixabay

С одной стороны, солнечный ветер как бы сдувает с нашей планеты лёгкие элементы, унося их в космические дали. С другой — Земля собирает межзвёздное вещество на своём пути, притягивая его к себе, иногда на неё падают метеориты и кометы.

По прежним — не самым точным — подсчётам, космологическое расширение Земли давало ей прибавку в 0,4 мм в год. Не так уж мало в планетарных масштабах — 200 км3, больше, чем вся выброшенная за год вулканическая масса.

В 2011 году NASA с использованием данных лазерной локации спутников, гравиметрии и GPS уточнила: радиус Земли растёт не более чем на 0,1 мм в год — в пределах статистической погрешности. Иными словами, можно утверждать, что наш шарик не меняется в размерах.