Что происходит с размерами Земли — они увеличиваются или уменьшаются? Ответ на этот вопрос не так уж прост, каким может показаться на первый взгляд.
С одной стороны, солнечный ветер как бы сдувает с нашей планеты лёгкие элементы, унося их в космические дали. С другой — Земля собирает межзвёздное вещество на своём пути, притягивая его к себе, иногда на неё падают метеориты и кометы.
По прежним — не самым точным — подсчётам, космологическое расширение Земли давало ей прибавку в 0,4 мм в год. Не так уж мало в планетарных масштабах — 200 км3, больше, чем вся выброшенная за год вулканическая масса.
В 2011 году NASA с использованием данных лазерной локации спутников, гравиметрии и GPS уточнила: радиус Земли растёт не более чем на 0,1 мм в год — в пределах статистической погрешности. Иными словами, можно утверждать, что наш шарик не меняется в размерах.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.