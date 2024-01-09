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Раскрыты подробности мощной вспышки на Солнце 1 января

1:14
Наука

Солнце, мучившее землян аномальной активностью в конце прошлого года, новый 2024-й начало с очередной мощной вспышки. Подробности произошедшего на нашем светиле сообщила Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Раскрыты подробности мощной вспышки на Солнце 1 января
Фото: Flickr / ESA

В 00:55 1 января учёные зафиксировали вспышку класса X5.0/3B продолжительностью 32 минуты в рентгеновском диапазоне.

"Вспышка сопровождалась выбросом корональной массы с компонентой, направленной в сторону Земли", — уточняется в сводке "солнечной погоды".

В зависимости от мощности солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X — в каждой категории мощность попадающего на Землю излучения выше в 10 раз. Вспышки уровня X способны вызвать магнитные бури и, как следствие, сбои в работе радиосвязи и ухудшение самочувствия метеозависимых людей.

К 9-10 января Солнце несколько поутихло, но по прогнозам учёных вспышки класса X, в том числе протонные, всё ещё вероятны.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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