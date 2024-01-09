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Учёные переформатировали бактерии, вызывающие прыщи

1:20
Наука

Европейские учёные вывели новый штамм бактерий, которые, вместо того, чтобы провоцировать образование угрей, прыщей и прочих кожных высыпаний, наоборот — предотвращают их. О сенсационном открытии сообщила пресс-служба испанского Университета имени Пумпеу Фабра в Барселоне (UPF) во вторник.

Учёные переформатировали бактерии, вызывающие прыщи
Фото: Depositphotos

Генетики взяли бактерии вида Cutibacterium acnes, обычно живущие на коже человека, питающиеся кожным салом и частицами омертвевшего эпителия, и отредактировали их геном так, чтобы они не провоцировали активность сальных желёз, а напротив, снижали её.

Эта очевидная, казалось бы, задача ранее была не по зубам учёным, и только применение принципиально новых походов к встраиванию цепочек ДНК помогло её решить.

"Мы модифицировали одну из кожных бактерий таким образом, что она начала производить те молекулы, в которых нуждается наша кожа. Аналогичным образом можно лечить не только угри, но и другие заболевания", — рассказала научный сотрудник UPF Настасия Кнедльзедер.

Эксперимент признан успешным — его результаты уже проверили на лабораторных мышах, культурах клеток человеческой кожи и её лоскутах. Запланированы испытания на добровольцах.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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