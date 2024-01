Your browser does not support the audio element.

Впервые ученые из Нидерландов вырастили органоид мозга из ткани человеческого плода. Этот объект, сравнимый по размеру с рисовое зернышко, включал разнообразные типы клеток, которые спонтанно организовались в сложные трехмерные структуры.

Фото: "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.