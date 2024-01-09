Ученые вырастили мини-мозги, используя ткани абортированных плодов

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Впервые ученые из Нидерландов вырастили органоид мозга из ткани человеческого плода. Этот объект, сравнимый по размеру с рисовое зернышко, включал разнообразные типы клеток, которые спонтанно организовались в сложные трехмерные структуры.

Фото: "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.

В отличие от настоящего мозга, этот органоид был лишен способности к мышлению, проявлению эмоций или сознания. Тем не менее, ученые определили его как эффективную модель для исследований заболеваний головного мозга, особенно у детей. Они провели эксперименты, стимулировав рост опухолей в мини-мозге и оценив реакцию на уже существующие противораковые препараты.

Мини-мозг имитирует ключевые аспекты развития и функционирования реального человеческого мозга. Ранее подобные органоиды выращивали из стволовых клеток, но в данном случае использовали уже сформированную ткань мозга.

Группа исследователей из Утрехтского университета собрала образцы ткани от умерших плодов в возрасте от 12 до 15 недель, предоставленных анонимными донорами. Затем, используя определённые питательные вещества, они вырастили образцы каждой ткани на отдельных подложках.

Через четыре-восемь дней исследователи заметили формирование "множественных организованных трехмерных структур", которые позднее превратились в органоиды. В этих образцах они выявили нейроны и характерные для человека клетки радиальной глии. Ткани вырабатывали свои собственные белки, выполняющие функцию "строительных лесов" и поддерживающие трехмерную организацию.

Наблюдение за таким объектом позволяет ученым лучше понимать, как окружающая среда воздействует на развитие клеток. В будущем исследователи намерены создавать более сложные версии мини-мозга для анализа причин развития микроцефалии и других заболеваний, сообщает журнал Cell.