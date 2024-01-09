Ученые обнаружили связь между кошмарами и болезнью Паркинсона

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Исследование, опубликованное в журнале EClinicalMedicine выявило связь между частыми ночными кошмарами у пожилых мужчин и риском развития болезни Паркинсона.

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На протяжении 12 лет у более чем трех тысяч участников исследования отслеживалось здоровье, и выяснилось, что те, кто часто видел кошмары, имели в четыре раза большую вероятность заболеть болезнью Паркинсона. Этот эффект наблюдался в течение первых пяти лет исследования. У женщин данной связи не обнаружено, сообщает "Вокруг Света".

Открытие этой закономерности позволяет рассматривать ночные кошмары как возможный предвестник болезни Паркинсона у мужчин. Ученые-медики предлагают использовать интерес к содержанию снов для профилактики и ранней диагностики болезни. Это может помочь замедлить появление симптомов и улучшить прогноз заболевания, утверждают исследователи.