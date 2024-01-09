Названа категория женщин, которые проживут дольше остальных

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Ученые из США провели анализ данных более чем 159 тысяч пациенток женского пола и пришли к выводу, что оптимистичный характер значительно увеличивает вероятность достижения возраста 90 лет.

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Связь между оптимизмом и долголетием выявлена у женщин всех расовых и этнических групп. Ученые также отметили, что здоровый образ жизни оказывает влияние на позитивный настрой, но не является основополагающим фактором для продолжительности жизни.

При этом выявлено, что белые неиспаноязычные женщины имеют самую высокую продолжительность жизни внутри расовых групп, в то время как азиатки показали наименьший показатель. Однако стоит отметить, что долгое время звание самого пожилого человека на Земле принадлежало японке.

Результаты исследования были опубликованы в Journal of the American Geriatrics Society.