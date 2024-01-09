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Ученые назвали категорию женщин, которые чаще остальных используют косметику

1:34
Наука

Группа бразильских ученых во главе с Антониетой Луман Мафрой провела опрос среди 1483 женщин, охватив возрастной диапазон от 18 до 75 лет. Исследование фокусировалось на косметических привычках участниц и их самооценке.

Ученые назвали категорию женщин, которые чаще остальных используют косметику
Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

По результатам опроса выяснилось, что почти половина женщин тратит менее пяти минут в день на макияж. Те, у кого общая самооценка выше, покупают меньше косметики, в то время как женщины с высокой социальной самооценкой чаще прибегают к использованию помады, туши и лака для ногтей по сравнению с менее уверенными в себе соотечественницами.

Общая самооценка отражает отношение человека к себе в общем. Социальная самооценка представляет собой взгляд на себя в различных социальных ситуациях, то есть в процессе общения с другими людьми.

Ученые подчеркивают, что высокая социальная самооценка связана с большим вниманием к внешности, что, в свою очередь, может вызывать негативные последствия для ментального здоровья, такие как невротизм и расстройства пищевого поведения. Тем не менее, использование косметики оказывает положительное воздействие на самооценку женщин, способствуя преодолению перечисленных факторов, сообщает "Вокруг Света".

Важно отметить, что опрос проводился среди бразильских женщин европеоидной расы, что ограничивает объективность результатов в контексте всего населения страны.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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