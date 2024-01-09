Исследование, основанное на теории Николая Кардашева, предполагает, что к 2371 году человечество может достичь первого уровня цивилизации по шкале Кардашева. Этот уровень означает, что планетарная цивилизация полностью использует все виды энергии на своей планете, включая энергию Солнца.
Согласно этой теории, на данном этапе развития человечество сможет использовать солнечную энергию в объеме, сравнимом с взрывом нескольких сотен атомных бомб, и использовать ее для своих потребностей, включая возможность "межзвездного переезда".
Ученые также включили в свое исследование модель, основанную на формуле Карла Сагана, для оценки потребления ископаемого топлива, ядерной энергетики и возобновляемых источников энергии. При этом они учли экологические ограничения, установленные ООН и Международным энергетическим агентством, сообщает "Вокруг Света".
Прогноз ученых предполагает, что через двести лет человеческая цивилизация достигнет первого уровня развития, что станет основой для покидания планеты и переселения на другие. Это связано с предполагаемым ухудшением условий для жизни на Земле, и, чтобы избежать аналогии с сюжетом фильма "Интерстеллар" Кристофера Нолана, ученые рекомендуют активное увеличение доли возобновляемых и ядерных источников энергии, чтобы обеспечить устойчивость и эффективность энергетических систем в будущем.
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