Ученые установили год, когда человечество сможет покинуть Землю

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, основанное на теории Николая Кардашева, предполагает, что к 2371 году человечество может достичь первого уровня цивилизации по шкале Кардашева. Этот уровень означает, что планетарная цивилизация полностью использует все виды энергии на своей планете, включая энергию Солнца.

Фото: openverse by European Space Agency is licensed under CC BY

Согласно этой теории, на данном этапе развития человечество сможет использовать солнечную энергию в объеме, сравнимом с взрывом нескольких сотен атомных бомб, и использовать ее для своих потребностей, включая возможность "межзвездного переезда".

Ученые также включили в свое исследование модель, основанную на формуле Карла Сагана, для оценки потребления ископаемого топлива, ядерной энергетики и возобновляемых источников энергии. При этом они учли экологические ограничения, установленные ООН и Международным энергетическим агентством, сообщает "Вокруг Света".

Прогноз ученых предполагает, что через двести лет человеческая цивилизация достигнет первого уровня развития, что станет основой для покидания планеты и переселения на другие. Это связано с предполагаемым ухудшением условий для жизни на Земле, и, чтобы избежать аналогии с сюжетом фильма "Интерстеллар" Кристофера Нолана, ученые рекомендуют активное увеличение доли возобновляемых и ядерных источников энергии, чтобы обеспечить устойчивость и эффективность энергетических систем в будущем.