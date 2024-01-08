NVIDIA сообщила о том, что цены на новые видеокарты в России могут вырасти на 30%

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Стоимость видеокарт в России вырастет на 30%.

Фото: ixbt.com

Известно, что 8 января NVIDIA впервые сообщила о выпуске линейки RTX 40 Super.

Речь идёт о картах RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4070 Super.

Отмечается, что самая мощная и дорогая модель на GeForce RTX 4080 Super превосходит в скорости RTX 4080 на 5%.

Ранее сообщалось о том, что Nvidia свернула работу над флагманской видеокартой GeForce RTX. В быстро развивающемся мире игровых видеокарт компания Nvidia всегда занимала лидирующие позиции. Энтузиасты с нетерпением ожидают выхода нового поколения линейки GeForce RTX, которая, по слухам, получит кодовое название Ada Lovelace. Однако, по всей видимости, компания Nvidia выбрала более взвешенный подход.