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NVIDIA сообщила о том, что цены на новые видеокарты в России могут вырасти на 30%

1:04
Наука » Технологии

Стоимость видеокарт в России вырастет на 30%.

NVIDIA сообщила о том, что цены на новые видеокарты в России могут вырасти на 30%
Фото: ixbt.com

Известно, что 8 января NVIDIA впервые сообщила о выпуске линейки RTX 40 Super.

Речь идёт о картах RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4070 Super.

Отмечается, что самая мощная и дорогая модель на GeForce RTX 4080 Super превосходит в скорости RTX 4080 на 5%.

Ранее сообщалось о том, что Nvidia свернула работу над флагманской видеокартой GeForce RTX. В быстро развивающемся мире игровых видеокарт компания Nvidia всегда занимала лидирующие позиции. Энтузиасты с нетерпением ожидают выхода нового поколения линейки GeForce RTX, которая, по слухам, получит кодовое название Ada Lovelace. Однако, по всей видимости, компания Nvidia выбрала более взвешенный подход.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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