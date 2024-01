Ученый Богачев заявил, что в 2024 году каждый месяц будут мощные магнитные бури

Your browser does not support the audio element.

В предстоящем 2024 году прогнозируется значительное увеличение солнечной активности, сопровождаемое магнитными бурями, согласно заявлению руководителя лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН (Российской академии наук) Сергея Богачева.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0