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Профессор Мишель Жуве объяснил природу сновидений

1:48
Наука

Профессор Мишель Жуве, выдающийся нейрофизиолог и невролог, первооткрыватель фазы парадоксального сна, рассказал о своих открытиях в интервью Psychologies.ru.

Профессор Мишель Жуве объяснил природу сновидений
Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

Парадоксальный сон был открыт в 1959 году в процессе исследований условных рефлексов у кошек. Это состояние сочетает интенсивную мозговую активность с полным расслаблением мышц тела, представляя собой третье, особое состояние организма.

Жуве утверждает, что сновидения появляются во время парадоксального сна, длительность которого зависит от возраста человека. Сны длится около 90 минут, с продолжительностью у новорожденных в 60%, а у взрослых в 20% от общего времени сна. Жуве также выделяет два вида памяти, задействованных в сновидениях: кратковременную на ближайшие события и долговременную, связанную с общим опытом.

Профессор подчеркивает, что некоторые люди не запоминают свои сны из-за моментального пробуждения после окончания сновидения или цензуры образов сознанием. Сновидение состоит на 40% из впечатлений дня и на 60% из сцен, связанных со страхами и тревогами. Научное понимание цели сновидений остается загадкой, исследователи имеют различные гипотезы, включая идею, что сны поддерживают мозг в рабочем состоянии и играют роль в процессах обучения.

Жуве также подчеркивает, что сны готовят будущее, активизируя мозговые процессы, связанные с будущим опытом. В целом, вопрос о цели сновидений остается нерешенным, исследователи не могут дать однозначного ответа.

 
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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