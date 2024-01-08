Названы пять самых популярных заблуждений о космосе

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Вселенная — бескрайнее пространство, полное тайн и загадок, которые всегда привлекали внимание человечества. Мы вступаем в увлекательное путешествие по территории космических мифов и стереотипов, раскрывая правду за мерцающими звездами.

Фото: openverse by JanetR3 is licensed under CC BY 2.0

Человек в космосе превратится в лед: вероятно, благодаря фантастическому кино, многие считают, что без скафандра в космосе можно замерзнуть. Однако в реальности замерзнуть человек просто не успеет, так как смерть наступит от других факторов, а не от холода. Человек взорвется в открытом космосе: на самом деле, тело человека будет отекать из-за отсутствия давления, но эластичность кожи выдержит этот процесс. Легкие могут лопнуть только при задержании дыхания перед выходом в вакуум. Данные испытаний на животных показывают, что можно пребывать в вакууме до полутора минут без летальных последствий, сообщает "Вокруг Света". Черная дыра похожа на воронку: с фотографиями черной дыры, доступными с 2019 года, стало ясно, что это не вихрь, а темная сфера, притягивающая газ от окружающих небесных тел. Обратная сторона Луны темная и угрожающая: образ обратной стороны Луны как загадочного и угрожающего места распространен в массовой культуре, но фактически космические аппараты давно заглядывают на второе полушарие, и первые снимки были сделаны советской АМС "Луна-3" в 1959 году. Первым космонавтом считается Лайка: она действительно стала первым космонавтом среди животных, но шесть лет ранее на баллистической ракете в космос отправились две советские собаки — Дезик и Цыган. После них было еще множество суборбитальных полетов с участием различных животных как в СССР, так и в США.

Мифы и стереотипы вокруг космоса часто формируются под влиянием фантастического кино и неполных представлений. Реальные данные и научные исследования позволяют нам получать более точное представление о том, что происходит в космосе, и как человек может взаимодействовать с этим загадочным пространством.