Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гороскоп на рабочую неделю 9-12 января для всех знаков Зодиака
Ксения Собчак оправдалась за ложную информацию об отъезде Насти Ивлеевой
Режиссёр следующих "Звездных войн" намерена "принести дискомфорт мужчинам"
Ученые назвали виды спорта для продления жизни
Нагар и жир сойдут на раз:для очистки духовки нужны лишь копеечные средства
Пять ошибок при проверке уровня масла, которые могут повредить двигатель
Названы уважительные причины для пропуска тренировки
Вспомнить всё: сколько информации может вместить мозг?
Мужчины, которые не будут командовать женщинами: 3 знака Зодиака

Названы пять самых популярных заблуждений о космосе

2:19
Наука

Вселенная — бескрайнее пространство, полное тайн и загадок, которые всегда привлекали внимание человечества. Мы вступаем в увлекательное путешествие по территории космических мифов и стереотипов, раскрывая правду за мерцающими звездами.

Названы пять самых популярных заблуждений о космосе
Фото: openverse by JanetR3 is licensed under CC BY 2.0
  1. Человек в космосе превратится в лед: вероятно, благодаря фантастическому кино, многие считают, что без скафандра в космосе можно замерзнуть. Однако в реальности замерзнуть человек просто не успеет, так как смерть наступит от других факторов, а не от холода.
  2. Человек взорвется в открытом космосе: на самом деле, тело человека будет отекать из-за отсутствия давления, но эластичность кожи выдержит этот процесс. Легкие могут лопнуть только при задержании дыхания перед выходом в вакуум. Данные испытаний на животных показывают, что можно пребывать в вакууме до полутора минут без летальных последствий, сообщает "Вокруг Света".
  3. Черная дыра похожа на воронку: с фотографиями черной дыры, доступными с 2019 года, стало ясно, что это не вихрь, а темная сфера, притягивающая газ от окружающих небесных тел.
  4. Обратная сторона Луны темная и угрожающая: образ обратной стороны Луны как загадочного и угрожающего места распространен в массовой культуре, но фактически космические аппараты давно заглядывают на второе полушарие, и первые снимки были сделаны советской АМС "Луна-3" в 1959 году.
  5. Первым космонавтом считается Лайка: она действительно стала первым космонавтом среди животных, но шесть лет ранее на баллистической ракете в космос отправились две советские собаки — Дезик и Цыган. После них было еще множество суборбитальных полетов с участием различных животных как в СССР, так и в США.

Мифы и стереотипы вокруг космоса часто формируются под влиянием фантастического кино и неполных представлений. Реальные данные и научные исследования позволяют нам получать более точное представление о том, что происходит в космосе, и как человек может взаимодействовать с этим загадочным пространством.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Певец Леонид Агутин принял неожиданное решение на фоне скандала с новогодним шоу

Российский певец Леонид Агутин покинул РФ.

Российский певец Леонид Агутин принял решение покинуть РФ и улететь в Дубай
Пугачёва вышла на связь на фоне провала Киркорова: всего одно слово
Пугачёва единственным словом вышла на связь
Быстро избавьтесь от клещей на листьях огурцов: копеечное средство из кухни поможет
Первый канал вырезал из концерта Лепса Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу
Запад при краже активов РФ останется с попрошайками на бесполезном мешке денег Дмитрий Плотников
Никому не нужны: иноагенты беднеют на чужбине
Бог троицу любит: к каким 3 знакам Зодиака придет счастье в конце этой эимы
Стало известно, могут ли кошки жить зимой на улице
Стало известно, могут ли кошки жить зимой на улице
Последние материалы
Режиссёр следующих "Звездных войн" намерена "принести дискомфорт мужчинам"
Ученые назвали виды спорта для продления жизни
Названы пять самых популярных заблуждений о космосе
Нагар и жир сойдут на раз:для очистки духовки нужны лишь копеечные средства
Пять ошибок при проверке уровня масла, которые могут повредить двигатель
Названы уважительные причины для пропуска тренировки
Вспомнить всё: сколько информации может вместить мозг?
Мужчины, которые не будут командовать женщинами: 3 знака Зодиака
"Улитка" — эффективный способ выращивания растений
Подголовники в самолете: скрытая опасность бактерий, на которую стоит обратить внимание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников