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Названы причины неспособности человека устоять перед искушением

1:36
Наука

Исследования, проведенные в Стэнфордском университете, подчеркивают сложность сдерживания моментальных порывов большинством людей.

Названы причины неспособности человека устоять перед искушением
Фото: Openverse by ameliepede is licensed under CC BY 2.0

Эксперимент, проведенный на детях в течение двадцати лет, выявил, что способность к сопротивлению искушению связана с двумя системами воли — "холодной" и "горячей". "Холодная" система представляет собой рациональное мышление, которое помогает человеку осознать, почему ему не стоит удовлетворять свое желание прямо сейчас. "Горячая" система отвечает за быстрые, почти рефлекторные реакции на стимулы.

Эксперимент включал предложение детям выбора между тем, чтобы сразу съесть одну сладость или подождать и получить две. Результаты показали, что двое из трех детей не смогли устоять перед искушением. Дети, которые смогли сдержать себя, в дальнейшем проявили повышенную концентрацию внимания, усидчивость, уверенность в себе и стрессоустойчивость во взрослом возрасте. Интересно, что способность сопротивляться искушению оказалась сложно обучаемой, и она в значительной мере зависела от индивидуальных особенностей личности, сообщает "Вокруг Света".

Существуют некоторые сомнения относительно однозначности результатов "зефирного теста". Дополнительные исследования указывают на влияние доверия к взрослым и семейной обстановки на способность детей сдерживать себя. Например, дети из неполных семей или те, кто не доверяет взрослым, склонны к немедленному удовлетворению своих желаний.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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