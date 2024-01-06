Во льдах пустоши Антарктиды нашли древнюю цивилизацию

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологические исследователи обнаружили следы, возможно, древнего поселения в Антарктиде, что может свидетельствовать о ранее неизвестной цивилизации. Фрагменты начали проявляться из-под льда в результате глобального потепления.

Фото: Openverse by United Nations Photo is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Спутниковые снимки NASA сыграли ключевую роль в выявлении артефактов в многосотлетних слоях льда. Внешний вид обнаруженных структур напоминает город или поселение, и эта находка вызвала серьезный интерес у научного сообщества.

Их координаты известны: 66°30’07.9″S 99°58’05.2 E.

Это место находится близ ледника Туэйтса, но на данный момент нет официальных предположений относительно истории его возникновения.

Существует вероятность, что эти следы действительно связаны с древней цивилизацией, о которой человечество не имеет информации. Однако также возможно, что это естественное явление, воспринятое фантазией тех, кто склонен к теориям заговора или альтернативной истории.

Тем не менее, находка вызвала значительный резонанс, и уже появились желающие отправиться в экспедицию для личной проверки того, что может скрывать под собой Антарктида, сообщает Trendymen.ru.