Археологические исследователи обнаружили следы, возможно, древнего поселения в Антарктиде, что может свидетельствовать о ранее неизвестной цивилизации. Фрагменты начали проявляться из-под льда в результате глобального потепления.
Спутниковые снимки NASA сыграли ключевую роль в выявлении артефактов в многосотлетних слоях льда. Внешний вид обнаруженных структур напоминает город или поселение, и эта находка вызвала серьезный интерес у научного сообщества.
Их координаты известны: 66°30’07.9″S 99°58’05.2 E.
Это место находится близ ледника Туэйтса, но на данный момент нет официальных предположений относительно истории его возникновения.
Существует вероятность, что эти следы действительно связаны с древней цивилизацией, о которой человечество не имеет информации. Однако также возможно, что это естественное явление, воспринятое фантазией тех, кто склонен к теориям заговора или альтернативной истории.
Тем не менее, находка вызвала значительный резонанс, и уже появились желающие отправиться в экспедицию для личной проверки того, что может скрывать под собой Антарктида, сообщает Trendymen.ru.
Значимость Европы снижается, так как она становится зависимой от импорта и не способна предложить конкурентоспособные продукты, отмечает издание Nove slovo.