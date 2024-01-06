Ученые РФ нашли новый метод терапии онкологических заболеваний

В Институте химической биологии и фундаментальной медицины были модифицированы фрагменты ДНК, конкретно олигонуклеотиды, способные ограничивать способность раковых клеток восстанавливаться после повреждений. Подробности этого исследования были представлены представительницей учебного заведения, Еленой Дмитриенко.

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Согласно ее высказываниям, при наличии раковых клеток их система репарации способна восстанавливать повреждения, что является ее противодействием.

"Мы пытаемся уничтожить раковые клетки, но их система репарации противостоит этому процессу. Наша задача заключается в направлении этих олигонуклеотидов для ингибирования белков репарации в клетках, что приводит к подавлению системы репарации", — сообщает Дмитриенко.

Эксперт также отметила, что данное открытие в будущем может найти широкое применение в области лечения онкологических заболеваний. Модифицированные олигонуклеотиды можно будет использовать как дополнение к стандартным методам лечения рака, а также в качестве самостоятельного лекарства.