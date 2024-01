Ученые РФ нашли новый метод терапии онкологических заболеваний

В Институте химической биологии и фундаментальной медицины были модифицированы фрагменты ДНК, конкретно олигонуклеотиды, способные ограничивать способность раковых клеток восстанавливаться после повреждений. Подробности этого исследования были представлены представительницей учебного заведения, Еленой Дмитриенко.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.