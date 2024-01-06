Ученые нашли способ узнать, какой орган человека откажет первым

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

У каждого пятого человека, преодолевшего отметку 50 лет, по меньшей мере один орган подвергается процессу старения с более высокой скоростью по сравнению с остальными. Это приводит к увеличению риска преждевременной смерти на 15-20% в течение следующих 15 лет. Такие выводы были сделаны на основе исследования, в котором участвовали 5 678 человек.

Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Специалисты проанализировали уровень белков у участников, ассоциировали его с конкретными заболеваниями и зарегистрировали все белки и гены, проявляющие гиперактивность. С использованием специально разработанного алгоритма ученые смогли предсказывать биологический возраст отдельных органов.

К примеру, ускоренное старение сердца приводит к увеличению риска сердечной недостаточности в два с половиной раза, а ускоренное старение головного мозга увеличивает вероятность снижения когнитивных способностей в течение ближайших пяти лет почти в два раза.