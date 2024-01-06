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Ученые нашли клетки мозга, которые отвечают за переедание

1:27
Наука

Американские исследователи из Университета Калифорнии в Сан-Франциско провели эксперимент, направленный на выявление взаимосвязи между мозгом и желудком у мышей в контексте сенсорно-моторных функций.

Ученые нашли клетки мозга, которые отвечают за переедание
Фото: openverse.org by https://www.flickr.com/photos/63377549@N00 is licensed under CC BY-SA 2.0

Исследование выявило, что в момент приема пищи у мышей активируются PRLH-нейроны под воздействием жира, сахара и искусственных подсластителей, в то время как подобная реакция отсутствует при потреблении воды. При начале приема пищи PRLH-нейроны передают сигнал мозгу, вызывая уменьшение скорости поглощения пищи.

С другой стороны, GCG-нейроны реагируют чуть позже, примерно через минуту после начала приема пищи. Стимуляция GCG-нейронов лазером приводила к уменьшению количества потребляемой пищи у мышей, так как они ощущали себя насыщенными.

Однако врач-эндокринолог из Lahta Clinic, Ксения Соловьева, отметила, что данные об активности нейронных групп на животных не могут полностью переноситься на человека, учитывая когнитивные аспекты физиологии регуляции голода и насыщения у человека.

Она подчеркнула, что переедание у человека может иметь различные причины, включая генетические и психологические, и заключила, что во время переедания человек часто теряет контроль над своим поведением, а затем ощущает чувство стыда.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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