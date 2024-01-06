Американские исследователи из Университета Калифорнии в Сан-Франциско провели эксперимент, направленный на выявление взаимосвязи между мозгом и желудком у мышей в контексте сенсорно-моторных функций.
Исследование выявило, что в момент приема пищи у мышей активируются PRLH-нейроны под воздействием жира, сахара и искусственных подсластителей, в то время как подобная реакция отсутствует при потреблении воды. При начале приема пищи PRLH-нейроны передают сигнал мозгу, вызывая уменьшение скорости поглощения пищи.
С другой стороны, GCG-нейроны реагируют чуть позже, примерно через минуту после начала приема пищи. Стимуляция GCG-нейронов лазером приводила к уменьшению количества потребляемой пищи у мышей, так как они ощущали себя насыщенными.
Однако врач-эндокринолог из Lahta Clinic, Ксения Соловьева, отметила, что данные об активности нейронных групп на животных не могут полностью переноситься на человека, учитывая когнитивные аспекты физиологии регуляции голода и насыщения у человека.
Она подчеркнула, что переедание у человека может иметь различные причины, включая генетические и психологические, и заключила, что во время переедания человек часто теряет контроль над своим поведением, а затем ощущает чувство стыда.
Значимость Европы снижается, так как она становится зависимой от импорта и не способна предложить конкурентоспособные продукты, отмечает издание Nove slovo.