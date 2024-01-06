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Как распознать дефицит кальция: врач назвал опасные симптомы

1:21
Наука

Кальций играет важную роль не только в поддержании здоровья костей, но также в функционировании различных систем организма. Доктор Чад Дил, ревматолог из Кливлендской клиники в США, делится признаками недостатка этого макроэлемента.

Как распознать дефицит кальция: врач назвал опасные симптомы
Фото: openverse by No machine-readable author provided. Firetwister assumed (based on copyright claims). is licensed under CC BY-SA 3.0

Постепенное снижение уровня потребления кальция может оказать негативное воздействие на различные системы организма, способствуя, среди прочего, уменьшению костной массы и повышению риска развития остеопороза. Очевидный дефицит кальция обычно связан с постоянной усталостью, которая, по мнению специалиста, связана с недостаточным поступлением питательных веществ в клетки.

Недостаток этого макроэлемента может проявиться в виде боли, скованности и судорог в мышцах, а также повлиять на работу сердца, вызывая нерегулярное сердцебиение. Кроме того, кальций необходим для нормальной функции мозга, и его недостаток может привести к путанице в сознании, сонливости и головокружению. Исследования также связывают недостаток кальция с повышенным риском развития депрессии.

Чад Дил подчеркивает, что кальций содержится в разнообразных продуктах, таких как молочные продукты, зелёные листовые овощи, сардины, миндаль, кунжут и семена чиа.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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