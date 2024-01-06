Ученые сделали новые открытия в области старения и здоровья

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Свежие исследования, проведенные научным коллективом, выявили взаимосвязь между ацилспермидинами — определенным семейством метаболитов, и сиртуинами — ферментами, ключевыми в процессах старения и возникновении болезней.

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Научные исследователи выявили значимую роль сиртуинов в развитии возрастных заболеваний, что делает их перспективными целями для терапии с целью увеличения продолжительности жизни и обеспечения здоровья.

Открыто новое семейство метаболитов, известных как ацилспермидины, которые формируются в результате модификаций различных белков, многие из которых играют ключевую роль в росте и выживании клеток.

В ходе исследований установлено, что ацилспермидины могут активировать сиртуины — ферменты, ответственные за регуляцию жизнедеятельности клеток, включая процессы старения. Сиртуины участвуют в поддержании генетической стабильности, восстановлении ДНК и регуляции метаболизма.

Это открытие имеет важное значение для медицины и науки о старении. В последние годы ученые активно изучают возможности воздействия на метаболизм и функции клеток с целью улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности.

Обнаруженная взаимосвязь между ацилспермидинами и сиртуинами открывает новые перспективы для разработки методов лечения и профилактики различных заболеваний, связанных со старением.