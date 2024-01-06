Найдена связь между употреблением кофе и когнитивными функциями

0:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа исследователей из Университета Цукубы провела серию экспериментов на мышах с целью изучения воздействия тригонеллина — вещества, содержащегося в кофе, пажитнике и японской редьке — на когнитивные функции.

Фото: "Coffe break" by Infomastern is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно информации от Springer, результаты оказались весьма впечатляющими.

Мыши, которым регулярно в течение месяца подавали тригонеллин, проявили заметное улучшение памяти и когнитивных способностей. Подробный анализ данных также выявил положительное воздействие этого вещества на несколько важных биологических процессов.

Это открытие открывает новые перспективы в области сохранения когнитивных функций и улучшения здоровья мозга. Тем не менее, ученые рекомендуют не отказываться от утренней чашки кофе.