Группа исследователей из Университета Цукубы провела серию экспериментов на мышах с целью изучения воздействия тригонеллина — вещества, содержащегося в кофе, пажитнике и японской редьке — на когнитивные функции.
Согласно информации от Springer, результаты оказались весьма впечатляющими.
Мыши, которым регулярно в течение месяца подавали тригонеллин, проявили заметное улучшение памяти и когнитивных способностей. Подробный анализ данных также выявил положительное воздействие этого вещества на несколько важных биологических процессов.
Это открытие открывает новые перспективы в области сохранения когнитивных функций и улучшения здоровья мозга. Тем не менее, ученые рекомендуют не отказываться от утренней чашки кофе.
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