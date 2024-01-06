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Ученые выявили факторы успеха на футбольном поле: цвет формы и домашний стадион

1:53
Наука

Футбол, зачастую рассматриваемый как непредсказуемая игра, привлекает внимание исследователей.

Ученые выявили факторы успеха на футбольном поле: цвет формы и домашний стадион
Фото: Openverse by Kate_Lokteva is licensed under CC BY-NC-SA 2.0
  • Британские ученые выявили интересный аспект влияния цвета формы на успех команд: клубы, играющие в красной форме, демонстрировали более высокий уровень побед. Это явление объясняется не только финансовыми аспектами, но и психологическим воздействием красного цвета на бессознательные симпатии болельщиков, спортсменов и даже судей.
  • Ливерпульские ученые разработали формулу идеального удара с пенальти, анализируя гигабайты данных с камер, установленных за воротами. Они выяснили оптимальные характеристики удара, при которых вероятность успеха составляет 100%. Эти научные результаты придают дополнительный вес стратегии и технике в исполнении ударов.
  • Ученые из Университета Амстердама рассмотрели поведение вратарей при пенальти и обнаружили, что голкиперы проигрывающих команд чаще прыгают вправо. Это объясняется активацией левого полушария мозга в стрессовой ситуации, что влияет на движения правой половины тела, сообщает "Вокруг Света".
  • Домашнее преимущество также подтверждено исследованием из Испании и Португалии, где анализировалось более 100 тысяч матчей. Команды на своем поле выигрывают в среднем 55,6% матчей, что подчеркивает важность психологического воздействия домашней атмосферы.

Теория вероятностей подчеркивает, что в командных видах спорта, включая футбол, случайность и неожиданность остаются ключевыми элементами. Несмотря на стремление к научным методам и стратегиям, игра сохраняет свою непредсказуемость, что делает футбол одной из самых увлекательных и любимых игр на планете.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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