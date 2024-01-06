Если размеры Земли увеличатся в два раза, это приведет к серьезным изменениям в ее структуре и экосистеме. Удвоение гравитации сделает полеты для человека практически невозможными. Ракеты не смогут развить достаточную скорость для выхода на "суперземную" орбиту.
Извержения на "суперземле" выбросят в атмосферу большое количество парниковых газов, включая метан и CO2, что создаст теплый климат. Планета будет сталкиваться с повышенной геологической активностью, проявляющейся в частых землетрясениях и вулканических извержениях, сообщает "Вокруг Света".
Увеличение массы планеты в восемь раз приведет к тому, что животные не смогут выдержать огромного давления, и фауна станет низкорослой. Чтобы справиться с мощной силой тяжести, люди на суперземле будут коренастыми, с развитой мускулатурой ног и торса. Растения останутся преимущественно неизменными, но размеры их листьев увеличатся из-за высокой облачности.
Таким образом, суперземля предложит уникальные условия, отличные от нашей Земли, с коренастыми людьми, экстремальным климатом и измененной природой.
Обрезка, полив, подкормка и защита от вредителей и болезней играют решающую роль в формировании здоровой и плодоносящей жимолости.