Если размеры Земли увеличатся в два раза, это приведет к серьезным изменениям в ее структуре и экосистеме. Удвоение гравитации сделает полеты для человека практически невозможными. Ракеты не смогут развить достаточную скорость для выхода на "суперземную" орбиту.

Фото: openverse by Free Public Domain Illustrations by rawpixel is licensed under CC BY 2.0