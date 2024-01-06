Названы возможные последствия увеличения Земли в два раза

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Если размеры Земли увеличатся в два раза, это приведет к серьезным изменениям в ее структуре и экосистеме. Удвоение гравитации сделает полеты для человека практически невозможными. Ракеты не смогут развить достаточную скорость для выхода на "суперземную" орбиту.

Фото: openverse by Free Public Domain Illustrations by rawpixel is licensed under CC BY 2.0

Извержения на "суперземле" выбросят в атмосферу большое количество парниковых газов, включая метан и CO2, что создаст теплый климат. Планета будет сталкиваться с повышенной геологической активностью, проявляющейся в частых землетрясениях и вулканических извержениях, сообщает "Вокруг Света".

Увеличение массы планеты в восемь раз приведет к тому, что животные не смогут выдержать огромного давления, и фауна станет низкорослой. Чтобы справиться с мощной силой тяжести, люди на суперземле будут коренастыми, с развитой мускулатурой ног и торса. Растения останутся преимущественно неизменными, но размеры их листьев увеличатся из-за высокой облачности.

Таким образом, суперземля предложит уникальные условия, отличные от нашей Земли, с коренастыми людьми, экстремальным климатом и измененной природой.