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Названы возможные последствия увеличения Земли в два раза

1:14
Наука

Если размеры Земли увеличатся в два раза, это приведет к серьезным изменениям в ее структуре и экосистеме. Удвоение гравитации сделает полеты для человека практически невозможными. Ракеты не смогут развить достаточную скорость для выхода на "суперземную" орбиту.

Названы возможные последствия увеличения Земли в два раза
Фото: openverse by Free Public Domain Illustrations by rawpixel is licensed under CC BY 2.0

Извержения на "суперземле" выбросят в атмосферу большое количество парниковых газов, включая метан и CO2, что создаст теплый климат. Планета будет сталкиваться с повышенной геологической активностью, проявляющейся в частых землетрясениях и вулканических извержениях, сообщает "Вокруг Света".

Увеличение массы планеты в восемь раз приведет к тому, что животные не смогут выдержать огромного давления, и фауна станет низкорослой. Чтобы справиться с мощной силой тяжести, люди на суперземле будут коренастыми, с развитой мускулатурой ног и торса. Растения останутся преимущественно неизменными, но размеры их листьев увеличатся из-за высокой облачности.

Таким образом, суперземля предложит уникальные условия, отличные от нашей Земли, с коренастыми людьми, экстремальным климатом и измененной природой.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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