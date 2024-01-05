Специалисты и даже те, кто не интересуется географией, знакомы с понятием "шельф" — место, где находится четверть российской нефти. Журналист из "Вокруг света" отправился в Баренцево море, чтобы рассказать о процессе поиска нефти и газа.
Сейсморазведочное судно Western Neptune проводит месяцы в открытом море, поддерживая связь с берегом при помощи бункеровщиков и судов снабжения.
Научно-исследовательское судно использует чувствительные гидрофоны и специальные пушки для проведения сейсморазведки. Косы с гидрофонами ловят отраженные волны от границ пород под водой, предоставляя информацию о структуре горных слоев. Эта информация помогает обнаруживать скопления нефти, например, в антиклинальных складках пород.
Western Neptune, находясь в сотнях миль от берега в Баренцевом море, представляет собой подвижный дом для команды. Доставка топлива, инструментов и продуктов осуществляется через бункеровщики и суда снабжения. Судно обеспечено всем необходимым для длительного пребывания в открытом море, включая спортзал, кинотеатр и столовую с вкусной кухней.
Доступ к судну осуществляется на катере-бункеровщике, и переход на борт происходит даже на ходу из-за особенностей работы сейсморазведки. Работа на судне требует высокой профессиональной подготовки и внимательности, учитывая экстремальные условия работы под водой и на открытом море.
Запуск автомобиля в мороз не всегда оказывается простой задачей, даже для опытных водителей.