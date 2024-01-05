Черное золото: как из под воды достают тонны нефти

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты и даже те, кто не интересуется географией, знакомы с понятием "шельф" — место, где находится четверть российской нефти. Журналист из "Вокруг света" отправился в Баренцево море, чтобы рассказать о процессе поиска нефти и газа.

Фото: openverse by ARLIS Referenc is licensed under CC BY-SA 2.0.

Сейсморазведочное судно Western Neptune проводит месяцы в открытом море, поддерживая связь с берегом при помощи бункеровщиков и судов снабжения.

Научно-исследовательское судно использует чувствительные гидрофоны и специальные пушки для проведения сейсморазведки. Косы с гидрофонами ловят отраженные волны от границ пород под водой, предоставляя информацию о структуре горных слоев. Эта информация помогает обнаруживать скопления нефти, например, в антиклинальных складках пород.

Western Neptune, находясь в сотнях миль от берега в Баренцевом море, представляет собой подвижный дом для команды. Доставка топлива, инструментов и продуктов осуществляется через бункеровщики и суда снабжения. Судно обеспечено всем необходимым для длительного пребывания в открытом море, включая спортзал, кинотеатр и столовую с вкусной кухней.

Доступ к судну осуществляется на катере-бункеровщике, и переход на борт происходит даже на ходу из-за особенностей работы сейсморазведки. Работа на судне требует высокой профессиональной подготовки и внимательности, учитывая экстремальные условия работы под водой и на открытом море.