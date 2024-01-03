Ученые нашли причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

Сто лет назад, 3 января 1924 года, британский археолог Говард Картер обнаружил саркофаг фараона в гробнице Тутанхамона в египетском Люксоре. Сама погребальная камера была открыта в феврале 1923 года.
С тех пор история этого открытия окружена слухами о проклятии гробницы, так как несколько людей, связанных с раскопками, умерли в необычных обстоятельствах в последующие годы. Однако на самом деле все оказалось более прозаическим.
Например, лорд Джордж Герберт, граф Карнарвон, который финансировал экспедицию и принимал участие в раскопках, умер от воспаления легких в Каире в апреле 1923 года, до того как был обнаружен саркофаг.
Ученые утверждают, что смерть графа была вызвана не проклятием фараонов, а болезнью, вызванной микроскопическими грибками Aspergillus, особенно активно развивающимися на хлебе, который был обильно представлен в гробнице.
Также считается, что проклятье унесло жизни египетского принца Али Камеля Фахми Бея и рентгенолога Арчибальда Дугласа-Рейда. В действительности, жена принца убила его, а рентгенолог скончался от переизлучения.
Сержант Ричард Адамсон, охранявший вход в погребальную камеру, остался в живых и дожил до 1982 года.
Сам Говард Картер умер в 1939 году от рака в возрасте 64 лет.
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