Ученые нашли причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

Сто лет назад, 3 января 1924 года, британский археолог Говард Картер обнаружил саркофаг фараона в гробнице Тутанхамона в египетском Люксоре. Сама погребальная камера была открыта в феврале 1923 года.

Фото: Wikipedia by Exclusive to The Times. The New York Times