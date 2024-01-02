Ученые: два процента людей обладают способностью суперпрогнозирования

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых из Принстонского университета объявила, что на Земле присутствует два процента населения с уникальными способностями к суперпрогнозированию. Эти люди обладают способностью эффективно отбирать информацию и проводить анализ данных.

Фото: Openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Эта особая категория людей была выявлена во время проведения турниров, где участники должны были предсказать будущие события в политической жизни страны и мира. Интересно, что эти талантливые предсказатели не ограничиваются какой-либо определенной профессией или сферой деятельности.

Специалисты отмечают, что для успешного прогнозирования необходимо умение избегать предвзятости и искажений в когнитивном плане.

Важно отметить, что подобные навыки и способности могут быть развиты с помощью комплекса психологических тренингов, сопровождающихся эффективным управлением процессом обучения.