Your browser does not support the audio element.

Группа ученых из Принстонского университета объявила, что на Земле присутствует два процента населения с уникальными способностями к суперпрогнозированию. Эти люди обладают способностью эффективно отбирать информацию и проводить анализ данных.

Фото: Openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0