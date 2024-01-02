Группа ученых из Принстонского университета объявила, что на Земле присутствует два процента населения с уникальными способностями к суперпрогнозированию. Эти люди обладают способностью эффективно отбирать информацию и проводить анализ данных.
Эта особая категория людей была выявлена во время проведения турниров, где участники должны были предсказать будущие события в политической жизни страны и мира. Интересно, что эти талантливые предсказатели не ограничиваются какой-либо определенной профессией или сферой деятельности.
Специалисты отмечают, что для успешного прогнозирования необходимо умение избегать предвзятости и искажений в когнитивном плане.
Важно отметить, что подобные навыки и способности могут быть развиты с помощью комплекса психологических тренингов, сопровождающихся эффективным управлением процессом обучения.
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