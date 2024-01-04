Вечный двигатель: изобретение будущего или тщетная попытка обуздать природу?

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Люди всегда мечтали о бесплатной энергии, но идея вечных двигателей сталкивается с физическими законами.

Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

Различные конструкции, такие как механический вечный двигатель, поплавковый вариант и капиллярный двигатель, обещали бесплатную энергию, но при ближайшем рассмотрении оказывались неэффективными.

Существующие устройства, такие как тепловой насос или генератор Бедини, предлагают новые способы использования энергии, но они не могут обойти законы термодинамики. Даже современные идеи, такие как генератор Сёрла, вызывают сомнения и не имеют научного обоснования.

Сегодня обсуждение "вечных двигателей" считается неуместным, и термин "свободная энергия" используется для описания энергии, поступающей из неизвестных источников. Однако подобные идеи часто сталкиваются с критикой и считаются неосуществимыми в силу фундаментальных законов природы.