Названо влияние различных звуков на организм человека

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Звуки играют ключевую роль в воздействии на наше настроение, оказывая влияние на физиологическом, психологическом, когнитивном и проактивном уровнях.

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Эксперт в области звука и глава Sound Agency Джулиан Трежер выделяет четыре способа, которыми звуки воздействуют на человека:

Физиологическое воздействие , например, громкий будильник, сравнивается с инъекцией кортизола, способствуя быстрому пробуждению.

, например, громкий будильник, сравнивается с инъекцией кортизола, способствуя быстрому пробуждению. Психологическое воздействие , такое как музыка, может влиять на эмоциональное состояние, поднимая настроение или помогая справиться со стрессом.

, такое как музыка, может влиять на эмоциональное состояние, поднимая настроение или помогая справиться со стрессом. Когнитивное воздействие подразумевает способность управлять вниманием с помощью звуков, например, использование наушников с успокаивающей записью для повышения производительности.

подразумевает способность управлять вниманием с помощью звуков, например, использование наушников с успокаивающей записью для повышения производительности. Проактивное воздействие включает выбор реакции на звуковое окружение, влияющее, например, на уровень продаж в магазине.

Основные раздражители звуков включают гул, звуки соседей, шум под окнами, механический шум и экстремальные уровни громкости. Роспотребнадзор рекомендует методы защиты от шума, такие как время в тишине, прогулки на природе и звукоизоляция.

Звуки природы, голоса близких, шепот, и звуки, вызывающие ассоциации с уютом, считаются благоприятными для состояния организма. Существуют специальные плейлисты с успокаивающими звуками на музыкальных платформах и приложениях, сообщает "Вокруг Света".

Ранее сообщалось, что назван сигнал будильника, способный убить человека.