Звуки играют ключевую роль в воздействии на наше настроение, оказывая влияние на физиологическом, психологическом, когнитивном и проактивном уровнях.
Эксперт в области звука и глава Sound Agency Джулиан Трежер выделяет четыре способа, которыми звуки воздействуют на человека:
Основные раздражители звуков включают гул, звуки соседей, шум под окнами, механический шум и экстремальные уровни громкости. Роспотребнадзор рекомендует методы защиты от шума, такие как время в тишине, прогулки на природе и звукоизоляция.
Звуки природы, голоса близких, шепот, и звуки, вызывающие ассоциации с уютом, считаются благоприятными для состояния организма. Существуют специальные плейлисты с успокаивающими звуками на музыкальных платформах и приложениях, сообщает "Вокруг Света".
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