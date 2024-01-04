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Названы неочевидные факты о грудном молоке

1:22
Наука

Грудное молоко, несмотря на свою обыденность, остается загадочным напитком.

Названы неочевидные факты о грудном молоке
Фото: Openverse by manhhai is licensed under CC BY 2.0

Его состав, содержащий тысячи элементов, включая олигосахариды, формируется индивидуально для каждого младенца. Состав меняется в зависимости от периода лактации, возраста ребенка, времени суток и состояния здоровья матери. Молозиво, первая жидкость для новорожденного, обладает высокой энергетической ценностью.

Не смотря на попытки создать смеси, заменяющие грудное молоко, они пока не могут конкурировать в формировании микрофлоры кишечника и поддержании иммунитета.

Грудное молоко играет важную роль в поддержании здоровья младенца. Оно обеспечивает пассивный иммунитет, защищая от инфекций, и реагирует на заболевания матери, изменяя структуру для борьбы с инфекционными заболеваниями, сообщает "Вокруг Света".

Исследования также обнаружили в грудном молоке элемент, убивающий раковые клетки, что может в будущем повысить средний возраст потребителей молока.

Грудное молоко, богатое калориями и питательными элементами, требует энергозатрат от кормящей мамы, сравнимых с умеренной тренировкой в спортзале. Этот процесс является естественным источником потери калорий для женщин после родов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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