Грудное молоко, несмотря на свою обыденность, остается загадочным напитком.
Его состав, содержащий тысячи элементов, включая олигосахариды, формируется индивидуально для каждого младенца. Состав меняется в зависимости от периода лактации, возраста ребенка, времени суток и состояния здоровья матери. Молозиво, первая жидкость для новорожденного, обладает высокой энергетической ценностью.
Не смотря на попытки создать смеси, заменяющие грудное молоко, они пока не могут конкурировать в формировании микрофлоры кишечника и поддержании иммунитета.
Грудное молоко играет важную роль в поддержании здоровья младенца. Оно обеспечивает пассивный иммунитет, защищая от инфекций, и реагирует на заболевания матери, изменяя структуру для борьбы с инфекционными заболеваниями, сообщает "Вокруг Света".
Исследования также обнаружили в грудном молоке элемент, убивающий раковые клетки, что может в будущем повысить средний возраст потребителей молока.
Грудное молоко, богатое калориями и питательными элементами, требует энергозатрат от кормящей мамы, сравнимых с умеренной тренировкой в спортзале. Этот процесс является естественным источником потери калорий для женщин после родов.
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