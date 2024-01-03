Названа причина запаха у монет

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Фото: openverse by Lawrence OP is licensed under CC BY 2.0

Даже при стократном увеличении деталей на медной монетке стоимостью 10 иен, мы видим изогнутые горы, напоминающие столовые. Несмотря на известное выражение "деньги не пахнут", у каждого есть свой уникальный запах монет, сообщает "Вокруг Света".

Научное мнение отвергает миф о запахе монет, утверждая, что запах создается не металлической поверхностью, а нашей кожей. При касании руки к монете ионы металлов реагируют с соединениями в поте, образуя смесь летучих веществ, которую мы воспринимаем как металлический запах денег.