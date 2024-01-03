Названы интересные факты о шоколаде

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Шоколад — один из древнейших продуктов, пользующихся популярностью на протяжении более 4000 лет, начиная с его известности в Южной Америке. В 2018 году шоколадная индустрия заработала ошеломляющие 98 миллиардов долларов.

Фото: openverse.org by Dick Thomas Johnson is licensed under CC BY 2.0.

Ключевые страны-экспортеры, Гана и Кот-д'Ивуар, производят в сумме 3,05 миллиона тонн какао, почти в два раза превосходя урожай всех остальных стран (1,8 миллиона тонн).

Интересен факт, что коробка самых дорогих шоколадных конфет в Индии стоит 100 000 рупий (107 735 рублей) и включает в себя редкие ингредиенты, такие как таитянская ваниль и ямайский кофе Blue Mountain. Этот десерт символизирует жизненный цикл: творение, становление и разрушение. А в 2012 году на аукционе в Лондоне заплатили 11 100 долларов за 50-килограммовое шоколадное яйцо съедобным золотым листом и необычной начинкой.

Кроме того, темный шоколад, весом 50 г, содержит в среднем 50 мг кофеина, что превосходит его количество в чашке эспрессо.