Назван сигнал будильника, способный убить человека

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Исследование университета штата Вирджиния показало, что утренний сигнал будильника не только вызывает раздражение, но также увеличивает риск инфаркта или инсульта из-за резкого подъема артериального давления.

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Ученые наблюдали за 32 участниками, активируя будильники после всего пяти часов сна. Результаты показали, что подъем давления при таком пробуждении на 74% выше, чем при естественном пробуждении. Этот феномен, совмещенный с недосыпанием и стрессом от будильника, может иметь серьезные последствия, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ученые объяснили, что нормальное повышение давления при пробуждении является физиологическим эффектом, но резкий и высокий подъем активизирует стрессовую реакцию, увеличивая нагрузку на сердце и повышая риск инфаркта или инсульта, особенно при регулярных скачках давления и недосыпании, сообщает "Вокруг Света".

Чтобы снизить риски, исследователи рекомендуют постепенное пробуждение под мелодичную музыку, что помогает избежать сонной инерции. Также полезно использовать утренний свет, который тормозит выработку мелатонина — гормона сна. Эти меры особенно важны для тех, у кого уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.