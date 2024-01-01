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Илон Маск опасается стремительного развития ИИ

2:27
Наука

Известный своими футуристическими инициативами Илон Маск выразил беспокойство относительно растущего интереса Кремниевой долины к искусственному интеллекту.

Илон Маск опасается стремительного развития ИИ
Фото: CreativeCommons by jurvetson is licensed under CC BY 2.0

Он стремится оказать воздействие на быстроразвивающуюся отрасль, предпринимая шаги для защиты человечества от возможного господства обучаемых машин.

Встреча с Демисом Хассабисом, ведущим разработчиком продвинутого искусственного интеллекта, и Илоном Маском, пессимистом по отношению к потенциальной угрозе искусственного интеллекта, произошла в неформальной обстановке. Оба эти выдающихся личности из Кремниевой долины, не являясь ее постоянными жителями, провели дружеский разговор о будущем человечества.

Демис Хассабис, сооснователь загадочной лондонской лаборатории DeepMind, посетил завод SpaceX Илона Маска, расположенный недалеко от Лос-Анджелеса, несколько лет назад. Они беседовали в баре, обсуждая различные вопросы, под ними высоко поднималась деталь ракеты.

Маск объяснил, что его основной проект в SpaceX связан с межпланетной колонизацией, который, по его мнению, является самым важным в мире. Хассабис возразил, заявляя, что он работает над разработкой искусственного сверхинтеллекта, представляющего собой настоящий кладезь знаний.

Маск ответил, что именно поэтому необходимо создать колонию на Марсе, чтобы иметь убежище в случае, если искусственный интеллект выйдет из-под контроля и обратит свои силы против человека. Хассабис посмеялся, утверждая, что искусственный интеллект просто пойдет по пути человека и не представляет угрозы.

Однако Маска это не успокоило, и он считает, что существует вероятность развития сценария, в котором искусственный интеллект может стать угрозой.

Хассабис, 40-летний гений в области искусственного интеллекта, считается одним из ведущих специалистов в этой области. Хотя сфера искусственного интеллекта развивается стремительно, она все еще далека от создания мощного самообучающегося программного обеспечения, что вызывает беспокойство у Маска.

Различные компании уже активно используют искусственный интеллект, но конечной целью остается создание гибкого и самообучающегося искусственного интеллекта, способного повторить процесс обучения человека.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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