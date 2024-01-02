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Названо количество дней, которое человек сможет продержаться без воды

1:36
Наука

Вода играет ключевую роль в функционировании человеческого организма, составляя примерно 60-65% тела. Ее значимость проявляется в участии в биохимических процессах, обмене веществе, пищеварении, терморегуляции и выводе отходов. В отличие от голода, отсутствие воды может привести к смерти за считанные дни.

Названо количество дней, которое человек сможет продержаться без воды
Фото: openverse.org by Lee Edwin Coursey is licensed under CC BY 2.0

Максимальное время, которое человек может прожить без воды, оценивается медиками в неделю в благоприятных условиях. В экстремальных ситуациях смерть может наступить гораздо быстрее, ибо это зависит от факторов, таких как температура окружающей среды, физическая активность и наличие заболеваний.

При обезвоживании организма уменьшается объем жидкостей, включая кровь, что может вызвать падение кровяного давления и перегрев из-за нарушения потоотделения. Первыми страдают почки, что приводит к токсическим реакциям и постепенному отказу органов. Организм начинает вытягивать воду из клеток, что влечет необратимые последствия для здоровья, включая помутнение сознания, кому и даже лопание сосудов мозга, сообщает "Вокруг Света".

Врачи подчеркивают, что смерть в таких случаях наступает быстро, но своевременное вмешательство медиков может спасти жизнь, хотя процесс восстановления будет долгим и трудным. Компенсация потерь влаги и электролитов, таких как натрий, калий, магний и хлор, играет важную роль в восстановлении организма.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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