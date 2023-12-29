Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Твоя смерть недалеко": Разин записал новые угрозы в адрес Милявской
Циклон «Бодо» начнет арктическое вторжение в Россию на Новый год
Новогодний салат "Гнездо глухаря": дань традициям и украшение стола
Собянин: с 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными
Дональд Трамп обвинил режиссёра "Один дома 2" в распространении ложной информации
"Всё равно мы все умрём": советница Залужного мотивирует украинцев идти на фронт
Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию "голой" вечеринки
Евгения Медведева назвала три свои вредные привычки: очень люблю ныть
Какая поза для сна вызывает появление морщин

Сибирские физики удвоили точность измерения состояний частиц

1:25
Наука

В уходящем году сибирским физикам удалось удвоить точность замеров состояния элементарных частиц, сообщила пресс-служба Института ядерной физики СО РАН.

Сибирские физики удвоили точность измерения состояний частиц
Фото: Wikimedia Commons

Как известно, почти все элементарные частицы состоят из кварков и глюонов: барионы — из трёх кварков, а мезоны — из кварка и антикварка. Учёные всего мира сталкивают на ускорителях частицы друг с другом, чтобы по эффектам от их взаимодействия между собой понять, что же у них творится внутри.

Физики из Новосибирска не изобрели ничего принципиально нового, а просто много и кропотливо трудились, благодаря чему превратили количество в качество. На коллайдере ВЭПП-2000 они наблюдали за аннигиляцией электронов и позитронов в пару нейтрон-антинейтрон.

"В последнем измерении мы примерно в четыре раза увеличили статистику — было зарегистрировано около 6 тысяч пар нейтронов-антинейтронов. Это, в свою очередь, повысило точность измерений структуры этих частиц и античастиц в два раза", — пояснил главный научный сотрудник ИЯФ Сергей Середняков.

Полученные данные сравнили с результатами похожих экспериментов на китайском ускорителе BESIII. Практически сошлось, что свидетельствует о высокой степени их достоверности.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Нежный новогодний торт без выпечки за 20 минут: просто тает во рту

Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.

Необыкновенный торт без выпечки на Новый год: фантастически вкусный, получается у всех
Юридически США готовы к конфискации замороженных активов РФ. Но это даже не полдела
В США готова юридическая база для конфискации замороженных активов РФ. Что дальше?
Как убрать брыли: советы экспертов и 7 способов подтянуть овал лица
В чем различия масел 5W40 и 5W30: автолюбитель должен знать, что идет на риск при самостоятельном определении марки масел
Киеву пора договариваться с русскими: всему виной взорванные бункеры НАТО Дмитрий Плотников Расплата за БДК "Новочеркасск": ВКС РФ пробили ПВО ВСУ и ударили 158 ракетами и БПЛА Любовь Степушова Народная кара за бал Сатаны: вечеринку Ивлеевой настигла "русская отмена" Олег Володин
Салат с черносливом и маринованным огурчиками: удивительное сочетание вкуса
В Новосибирске проведут концерт участницы "голой" вечеринки Лолиты
Оригинальная и недорогая закуска из крабовых палочек на новогодний стол
Оригинальная и недорогая закуска из крабовых палочек на новогодний стол
Последние материалы
Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию "голой" вечеринки
Евгения Медведева назвала три свои вредные привычки: очень люблю ныть
Какая поза для сна вызывает появление морщин
Самые трогательные фильмы о собаках для семейного просмотра
3 захватывающих фильма о путешествиях во времени
Индекс деловой активности в промышленности России достиг максимума впервые за 7 лет
Дагестан признали самым бюджетным регионом для отдыха в России
"Оливье" и "Селёдка под шубой": авторские рецепты от кулинарного блогера
Юрист Соловьев рассказал, как поступать с соседями-дебоширами в новогоднюю ночь
Диетолог Соломатина назвала вызывающие зависимость продукты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников