Сибирские физики удвоили точность измерения состояний частиц

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

В уходящем году сибирским физикам удалось удвоить точность замеров состояния элементарных частиц, сообщила пресс-служба Института ядерной физики СО РАН.

Фото: Wikimedia Commons

Как известно, почти все элементарные частицы состоят из кварков и глюонов: барионы — из трёх кварков, а мезоны — из кварка и антикварка. Учёные всего мира сталкивают на ускорителях частицы друг с другом, чтобы по эффектам от их взаимодействия между собой понять, что же у них творится внутри.

Физики из Новосибирска не изобрели ничего принципиально нового, а просто много и кропотливо трудились, благодаря чему превратили количество в качество. На коллайдере ВЭПП-2000 они наблюдали за аннигиляцией электронов и позитронов в пару нейтрон-антинейтрон.

"В последнем измерении мы примерно в четыре раза увеличили статистику — было зарегистрировано около 6 тысяч пар нейтронов-антинейтронов. Это, в свою очередь, повысило точность измерений структуры этих частиц и античастиц в два раза", — пояснил главный научный сотрудник ИЯФ Сергей Середняков.

Полученные данные сравнили с результатами похожих экспериментов на китайском ускорителе BESIII. Практически сошлось, что свидетельствует о высокой степени их достоверности.