Физики сумели объединить несколько квантовых компьютеров в сеть, способную автоматически корректировать случайные ошибки. В МФТИ это достижение назвали главным научным прорывом уходящего года.
До сих пор масштабирование квантовых компьютеров казалось невозможным, потому что в работе таких систем неизбежны ошибки, и при увеличении вычислительной ёмкости их процент становился недопустимо большим.
"В этом году были проведены первые в мире эксперименты, демонстрирующие успешное масштабирование кубитных систем с квантовой коррекцией ошибок", — сообщил старший научный сотрудник МФТИ Глеб Фёдоров.
Механизм коррекции случайных сбоев придуман давно. Он реализуется применением логических кубитов, состоящих из нескольких соединённых друг с другом физических кубитов.
В 2023 году сразу нескольким командам учёных из разных стран удалось воплотить эту идею в жизнь и экспериментально доказать её работоспособность.
Один из самых мощных квантовых компьютеров с автоматической коррекцией ошибок построен в США группой Михаила Лукина, профессора Гарвардского университета. Он состоит из 48 кубитов.
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