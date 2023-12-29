В МФТИ назвали главный прорыв года в квантовой физике

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Физики сумели объединить несколько квантовых компьютеров в сеть, способную автоматически корректировать случайные ошибки. В МФТИ это достижение назвали главным научным прорывом уходящего года.

Фото: IBM/Flickr

До сих пор масштабирование квантовых компьютеров казалось невозможным, потому что в работе таких систем неизбежны ошибки, и при увеличении вычислительной ёмкости их процент становился недопустимо большим.

"В этом году были проведены первые в мире эксперименты, демонстрирующие успешное масштабирование кубитных систем с квантовой коррекцией ошибок", — сообщил старший научный сотрудник МФТИ Глеб Фёдоров.

Механизм коррекции случайных сбоев придуман давно. Он реализуется применением логических кубитов, состоящих из нескольких соединённых друг с другом физических кубитов.

В 2023 году сразу нескольким командам учёных из разных стран удалось воплотить эту идею в жизнь и экспериментально доказать её работоспособность.

Один из самых мощных квантовых компьютеров с автоматической коррекцией ошибок построен в США группой Михаила Лукина, профессора Гарвардского университета. Он состоит из 48 кубитов.