Зрение собаки: каким видят мир четырёхлапые

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Научные исследования последних десятилетий опровергают миф о том, что собаки видят мир черно-белым. Офтальмологические исследования показывают, что собаки способны различать оттенки синего и желтого благодаря двум типам колбочек в их сетчатке.

Фото: Own work by Marlies Kloet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Острота зрения у собак ограничена, но их глаза более чувствительны к ультрафиолетовому излучению, что может значительно расширять спектр цветов, видимых ими. Важно отметить, что собаки лучше видят в условиях низкой освещенности благодаря наличию тапетума — отражающего слоя за сетчаткой.

Широкий угол обзора и развитое периферическое зрение делают собак способными легко следить за движущимися объектами. Их способность распознавать движение даже при высоких частотах мельканий превосходит человеческую, что было важным адаптивным механизмом для предков домашних собак, сообщает "Вокруг Света".

Несмотря на ограничения в цветовосприятии и остроте зрения, собаки компенсируют их с помощью сверхчувствительного обоняния. Исследования также указывают на глубокую интеграцию между обонянием и зрением в мозге собак, что может улучшать их способность видеть мир.