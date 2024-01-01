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Ученые выяснили, что речевые ошибки негативно действуют на нервы собеседника

1:16
Наука

Ученые из Бирмингемского университета (Великобритания) выявили, что грамматические ошибки в речи других людей могут вызывать физиологический стресс в организме.

Ученые выяснили, что речевые ошибки негативно действуют на нервы собеседника
Фото: Wikipedia by Peter Ziegler is licensed under CC BY-SA 4.0

В рамках исследования, опубликованного в Journal of Neurolinguistics, ученые провели эксперимент с 41 носителем английского языка. Участникам предложили прослушать образцы англоязычной речи, в половине случаев содержащие грамматические ошибки. В процессе прослушивания измеряли вариабельность сердечного ритма участников, которая изменяется в зависимости от уровня стресса.

Результаты исследования показали, что грамматические ошибки в речи других людей приводили к уменьшению вариабельности сердечного ритма у участников. Чем больше ошибок они слышали, тем более регулярными становились интервалы между сердечными сокращениями, что указывает на повышенный уровень стресса, сообщает "Вокруг Света".

Ведущий автор исследования профессор Дагмар Дивьяк подчеркнула, что изменения вариабельности сердечного ритма в ответ на грамматические ошибки могут служить индикатором, отражающим, насколько определенный язык является для человека родным.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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