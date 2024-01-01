Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оливье и "селёдку под шубой" лучше отложить 1 января на обед
Как получить богатый урожай винограда?
Простой салат, который полезно съесть сразу после Нового года
Вареники в качестве десерта или даже обеда
Названо оптимальное количество тренировок в неделю
Древнейшая пирамида Гунунг-Паданг: долгострой или чудо инженерной мысли?
Как уничтожить вредителей деревьев на весь сезон
Эта вкуснейшая курица на Рождество будет "королевой" вашего стола
Рецепт канапе с креветками

Психолог объяснил, почему в критические моменты замедляется время

1:18
Наука

Люди, пережившие тяжелые аварии и оказавшиеся на грани смерти, часто отмечают, что моменты, которые могли стать последними, растягиваются на несколько минут. Ученые, в частности профессор психологии времени из Ливерпульского университета Джон Мурс Рут Огден, предложили объяснение этому феномену.

Психолог объяснил, почему в критические моменты замедляется время
Фото: Нейросеть Шедеврум

Огден рассказала, что замедление времени в критических ситуациях, таких как аварии и сердечные приступы, может быть стратегией мозга для повышения шансов на выживание. Этот эффект рассматривается как часть реакции "бей или беги", активирующейся при ощущении угрозы. Замедление времени дает возможность мозгу адаптироваться, обдумать ситуацию и разработать стратегию, предотвращая необдуманные действия, сообщает The Conversation.

В целом, обработка времени в нашем мозге тесно связана с эмоциями. Эмоциональные состояния, такие как страх, радость, беспокойство или печаль, влияют на восприятие времени, создавая ощущение его ускорения или замедления. Это подтверждается привычным нам опытом: время кажется летящим, когда мы веселимся, и медленно тянущимся, когда нам скучно.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Секрет мастеров: почему перекачивание шин автомобилей зимой - ключевая рекомендация опытных специалистов

Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.

Секрет мастеров: почему перекачивание шин автомобилей зимой - ключевая рекомендация опытных специалистов
5 причин, почему внезапно начинают плавать обороты двигателя
5 причин, почему внезапно начинают плавать обороты двигателя
Торт "Новогодний пенёк": порадуйте гостей таким замечательным десертом
Салат с курицей и ананасами вкусом удивит ваших гостей
Российская армия начинает зимнее наступление по земле и по воздуху Дмитрий Плотников Миграционная проблема в Европе сильно обострится в случае нападения ЦАХАЛа на "Хесболлу" Алексей Гончаров Financial Times: сербская оппозиция планирует новые протесты из-за "украденных выборов" Михаил Плисюк
Торт из печенья: быстрый вкусный десерт к чаю для тех, у кого нет времени готовить
Ответка за Белгород — ракетный удар уничтожил прифронтовую ТЭС
Салат "Очарование" с курицей и черносливом: готовится быстро и имеет нежный вкус
Салат "Очарование" с курицей и черносливом: готовится быстро и имеет нежный вкус
Последние материалы
Как получить богатый урожай винограда?
Простой салат, который полезно съесть сразу после Нового года
Вареники в качестве десерта или даже обеда
Названо оптимальное количество тренировок в неделю
Древнейшая пирамида Гунунг-Паданг: долгострой или чудо инженерной мысли?
Как уничтожить вредителей деревьев на весь сезон
Эта вкуснейшая курица на Рождество будет "королевой" вашего стола
Рецепт канапе с креветками
Ученые объяснили происхождение узоров на теле животных
Почему кошка облизывается
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников