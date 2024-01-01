Психолог объяснил, почему в критические моменты замедляется время

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Люди, пережившие тяжелые аварии и оказавшиеся на грани смерти, часто отмечают, что моменты, которые могли стать последними, растягиваются на несколько минут. Ученые, в частности профессор психологии времени из Ливерпульского университета Джон Мурс Рут Огден, предложили объяснение этому феномену.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Огден рассказала, что замедление времени в критических ситуациях, таких как аварии и сердечные приступы, может быть стратегией мозга для повышения шансов на выживание. Этот эффект рассматривается как часть реакции "бей или беги", активирующейся при ощущении угрозы. Замедление времени дает возможность мозгу адаптироваться, обдумать ситуацию и разработать стратегию, предотвращая необдуманные действия, сообщает The Conversation.

В целом, обработка времени в нашем мозге тесно связана с эмоциями. Эмоциональные состояния, такие как страх, радость, беспокойство или печаль, влияют на восприятие времени, создавая ощущение его ускорения или замедления. Это подтверждается привычным нам опытом: время кажется летящим, когда мы веселимся, и медленно тянущимся, когда нам скучно.