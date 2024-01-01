Древнейшая пирамида Гунунг-Паданг: долгострой или чудо инженерной мысли?

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Проведённые археологические исследования пирамиды Гунунг-Паданг на острове Ява в Индонезии подтвердили её статус древнейшего мегалитического сооружения в мире.

Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Радиоуглеродное датирование указало на возраст более 16 тысяч лет, что делает пирамиду старше всех известных архитектурных памятников, включая пирамиды Гизы и Стоунхендж.

Исследователи также отметили, что строители пирамиды мастерски использовали местные условия, вырезая её первый слой из охлажденных потоков лавы. Глубокие археологические раскопки выявили "тщательно вылепленные" и "массивные" конструкции из лавового камня, свидетельствующие о том, что древние обитатели явно обладали выдающимися инженерными навыками, сообщает "Вокруг Света".

Строительство пирамиды Гунунг-Паданг представляется ученым как длительный процесс, развернутый на тысячелетия и включающий несколько сложных этапов. Открытия этих исследований могут изменить представление о древних цивилизациях, демонстрируя их высокий уровень технической культуры и возможности в архитектуре.

Альтернативный взгляд на тайны пирамид мира