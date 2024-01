Your browser does not support the audio element.

В 1952 году Алан Тьюринг предложил теорию, объясняющую происхождение узоров на теле животных. Согласно его предположению, химические агенты, производимые тканями в процессе их развития, диффундируют через ткани, образуя уникальные узоры. Однако эта теория не смогла полностью объяснить четкость и яркость биологических узоров.

Фото: openverse by GollyGforce - Living My Worst Nightmare is licensed under CC BY 2.0