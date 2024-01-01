Ученые объяснили происхождение узоров на теле животных

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В 1952 году Алан Тьюринг предложил теорию, объясняющую происхождение узоров на теле животных. Согласно его предположению, химические агенты, производимые тканями в процессе их развития, диффундируют через ткани, образуя уникальные узоры. Однако эта теория не смогла полностью объяснить четкость и яркость биологических узоров.

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Недавние исследования группы ученых из Университета Колорадо в Боулдере привели к новому взгляду на этот вопрос. Они предложили исследовать роль диффузиофореза в формировании узоров. Диффузиофорез — это процесс, при котором молекулы, двигаясь через жидкость, воздействуют на другие молекулы, ускоряя их движение в ответ на изменения в окружающей среде.

Ученые смоделировали на компьютере узор, используя уравнения Тьюринга, которые описывают реакции-диффузии, и внедрили диффузиофорез. Результаты были впечатляющими: узор стал более четким и выразительным. Это обнаружение подчеркивает важность диффузиофореза в формировании биологических закономерностей, сообщает "Вокруг Света".

Таким образом, ученые пришли к выводу, что ранее недооценивали роль диффузиофореза, пытаясь разгадать тайну происхождения узоров на теле животных, и теперь это новое понимание может способствовать дальнейшим исследованиям в области биологии и формирования уникальных характеристик в природе.