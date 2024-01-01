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Назван самый полезный для планеты метод обработки земли

1:45
Наука

Исследование, проведенное учеными из Университета штата Огайо совместно с коллегами из Белиза и представителями племени кекчи, выявило положительное влияние подсечно-огневого земледелия на биоразнообразие тропических лесов в Центральной Америке.

Назван самый полезный для планеты метод обработки земли
Фото: Openverse by eutrophication&hypoxia is licensed under CC BY 2.0

Результаты исследования опровергли распространенное мнение, поддерживаемое международными организациями, о том, что подсечно-огневое земледелие приводит к потере лесов по всему миру. Это вызывает вопросы относительно стереотипов, считавших этот метод примитивным и устаревшим.

Подсечно-огневое земледелие, практикуемое на различных континентах, включая Центральную Америку, предполагает вырубку участка леса, последующее выжигание и посев сельскохозяйственных культур. Ученые выяснили, что успех этого метода сильно зависит от размера вырубок: слишком малые не позволяют растениям распространяться, а слишком большие могут уничтожить "банк" редких семян.

Исследование подтвердило, что коренные народы, в данном случае майя, обладают глубоким пониманием экологии своих земель. Они используют аналогичные процессы природы, открывая участки леса для солнца, что в конечном итоге способствовало увеличению биоразнообразия. Эти знания коренных народов признаны важными для сохранения и улучшения экосистемы, сообщает Phys.

Уже существуют обещания в ООН прислушаться к мнению коренных народов и вести с ними диалог в рамках климатического саммита. Организация утверждает, что именно традиционные общины поддерживают 80% биоразнообразия на планете.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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