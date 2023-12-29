В Мытищах по улицам разгуливают кабаны, пугая прохожих и мешая водителям. Изумлённые жители города постят фото зверей в соцсети.
Дикие свиньи разгуливают прямо по Ярославскому шоссе, создавая затруднения дорожному движению, жалуются автолюбители. Там и лоси встречаются, добавляют комментаторы.
Местные власти получили у областного минприроды на отлов кабанов и вывоз их в другое место, но пока поймать их не удалось.
"Ситуация заключается в том, что какая-то одна семья кабанов постоянно приходит на дорогу", — объяснили в пресс-службе администрации городского округа Мытищи интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
Для ускорения поимки непрошеных гостей там призвали сообщать о них по телефону 112. Когда кабанов выловят, их отвезут в парк "Лосиный остров" или лесничество в Пушкинском округе.
Зимой кабаны могут выходить в город, потому что у них гон, рассказывали ранее в "Лосином острове". "В этот период животные агрессивны и наиболее опасны", — предупредили там.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.