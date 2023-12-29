Семья кабанов мешает дорожному движению под Москвой

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

В Мытищах по улицам разгуливают кабаны, пугая прохожих и мешая водителям. Изумлённые жители города постят фото зверей в соцсети.

Фото: ВК-группа "Старые Ляды - Мой дом родной"

Дикие свиньи разгуливают прямо по Ярославскому шоссе, создавая затруднения дорожному движению, жалуются автолюбители. Там и лоси встречаются, добавляют комментаторы.

Местные власти получили у областного минприроды на отлов кабанов и вывоз их в другое место, но пока поймать их не удалось.

"Ситуация заключается в том, что какая-то одна семья кабанов постоянно приходит на дорогу", — объяснили в пресс-службе администрации городского округа Мытищи интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Для ускорения поимки непрошеных гостей там призвали сообщать о них по телефону 112. Когда кабанов выловят, их отвезут в парк "Лосиный остров" или лесничество в Пушкинском округе.

Зимой кабаны могут выходить в город, потому что у них гон, рассказывали ранее в "Лосином острове". "В этот период животные агрессивны и наиболее опасны", — предупредили там.

Кабан в городе