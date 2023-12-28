Nature: найдены гены клеток мозга, отличающие человека от приматов

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Нейробиологи обнаружили 139 генов, которые характеризуются сильной экспрессией только у человека. Это удалось сделать, создав генетические карты мозга для каждого вида приматов. Отмечается, что, вероятнее всего, они и привели человечество к появлению у него разума.

Фото: David Davies/PA

Таким образом, исследователям удалось отследить пути расхождения генов четырёх видов приматов: шимпанзе, гориллы, мармозетки и макаки, сравнив их с человеческими. Данное исследование опубликовано в журнале Nature.

"Гены, развитые у людей, очевидно, были терпимы к изменениям. Наши более высокие когнитивные функции могли возникнуть в результате эволюционной адаптации клеток человеческого мозга ко множеству менее опасных мутаций", — заметил один из проводивших исследование учёных Хамсини Суреш.

Он также подчеркнул, что по крайней мере половина генов, которые специфичны именно для человека, экспрессируются в нейронах серого вещества.

Сообщается, примерно четверть идентифицированных исследователями генов, оказалась так или иначе связана с различными заболеваниями головного мозга. По мнению авторов, данные сведения помогут приблизиться к разгадке природы некоторых трудноизлечимых психических расстройств, а также нейродегенеративных состояний.