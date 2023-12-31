Названа причина возможного исключения Стоунхенджа из списка всемирного наследия ЮНЕСКО

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Стоунхендж — всемирно известный мегалит и объект всемирного наследия ЮНЕСКО, стал объектом спора из-за планов строительства автодорожного туннеля вблизи него.

Фото: Wikipedia by garethwiscombe is licensed under CC BY 2.0

Защитники памятника, в том числе организация "Спасите объект всемирного наследия Стоунхендж" (SSWHS), обратились в Высокий суд Англии и Уэльса, утверждая, что строительство туннеля, стоимость которого составляет 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, приведёт к необратимым изменениям ландшафта и разрушению объекта. Однако британское правительство считает, что преимущества туннеля перевешивают потенциальный вред, сообщает Daily Mail.

История подобных случаев включает вычёркивание Ливерпуля из списка ЮНЕСКО в результате строительства комплекса Liverpool Waters, а также угрозу исключения долины Эльбы в Дрездене из-за строительства моста в 2007 году. Стоунхендж стал ещё одним примером того, как строительство может подорвать статус объекта всемирного наследия.

Судебные слушания по туннелю в Англии находятся в стадии завершения, и окончательное решение о судьбе Стоунхенджа ожидается в ближайшее время.