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Названа причина возможного исключения Стоунхенджа из списка всемирного наследия ЮНЕСКО

1:16
Наука

Стоунхендж — всемирно известный мегалит и объект всемирного наследия ЮНЕСКО, стал объектом спора из-за планов строительства автодорожного туннеля вблизи него.

Названа причина возможного исключения Стоунхенджа из списка всемирного наследия ЮНЕСКО
Фото: Wikipedia by garethwiscombe is licensed under CC BY 2.0

Защитники памятника, в том числе организация "Спасите объект всемирного наследия Стоунхендж" (SSWHS), обратились в Высокий суд Англии и Уэльса, утверждая, что строительство туннеля, стоимость которого составляет 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, приведёт к необратимым изменениям ландшафта и разрушению объекта. Однако британское правительство считает, что преимущества туннеля перевешивают потенциальный вред, сообщает Daily Mail.

История подобных случаев включает вычёркивание Ливерпуля из списка ЮНЕСКО в результате строительства комплекса Liverpool Waters, а также угрозу исключения долины Эльбы в Дрездене из-за строительства моста в 2007 году. Стоунхендж стал ещё одним примером того, как строительство может подорвать статус объекта всемирного наследия.

Судебные слушания по туннелю в Англии находятся в стадии завершения, и окончательное решение о судьбе Стоунхенджа ожидается в ближайшее время.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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