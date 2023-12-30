Астрология, несмотря на свою популярность, подверглась критике со стороны Комиссии по борьбе с лженаукой при Российской академии наук. Учёные выдвигают четыре основных научных аргумента против астрологии.
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Астрология не соответствует научным требованиям, так как её выводы субъективны и не поддается научной проверке. В отличие от других наук, астрологии не присущ механизм изучаемых явлений.
Заявления астрологов не проходят экспериментальных проверок. Проведенные исследования, в том числе эксперимент в Индии, не показали эффективности астрологических предсказаний, сообщает "Вокруг Света".
Все действие астрологии сводится к воздействию на человеческую психологию. Она основана не на астрологических эффектах, а на вере людей в предсказания, особенно если эти предсказания кажутся персональными.
У астрологии нет научных аргументов в свою защиту. Попытки аргументировать её научность ссылаются на разные свидетельства, но исследователи указывают на их несостоятельность.
Комиссия рекомендует астрологам пересмотреть свою профессию, образовательным организациям исключить астрологию из программ, СМИ - отказаться от её рекламы, издательствам не издавать астрологическую литературу, а предпринимателям, чиновникам и другим лицам не следовать рекомендациям астрологов.
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