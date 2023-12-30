Названа наиболее подверженная риску цирроза печени категория выпивающих людей

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учёными из Университетского колледжа Лондона, Королевской бесплатной больницы, Оксфордского университета и Кембриджского университета, выявило, что злоупотребление алкоголем существенно увеличивает риск развития цирроза печени.

Фото: "Beer" by Tim Dobson is licensed under CC BY 2.0.

В ходе анализа медицинских данных 312 599 взрослых, регулярно употребляющих алкоголь, учёные выделили четыре группы в зависимости от уровня потребления.

Умеренное употребление алкоголя оказалось связано с незначительным повышением риска, в то время как у запойных алкоголиков и сильно пьющих риск развития цирроза возрастал в 2,4-3,9 раза. Особенно высок был риск у тех, кто употреблял алкоголь редко, но в больших дозах, сообщает "Вокруг Света".

Интересно, что учёные обратили внимание на характер употребления алкоголя: регулярное, но умеренное питье снижало риск по сравнению с редким, но интенсивным употреблением. Генетическая предрасположенность к заболеваниям печени и сахарному диабету также усугубляла негативные последствия.

Выводы исследования подчеркивают, что характер употребления алкоголя играет ключевую роль в развитии цирроза печени, и рекомендуют распределять употребление алкоголя равномерно в течение недели.