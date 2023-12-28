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Пермская студентка изобрела хвойную пищевую целлюлозу

1:54
Наука

Пермская студентка придумала оригинальный способ получения пищевой целлюлозу из хвойной древесины. Детали разработки изложены в сборнике "Аэрокосмическая техника, высокие технологии и инновации — 2023".

Пермская студентка изобрела хвойную пищевую целлюлозу
Фото: Getty images

Порошковую целлюлозу повышенного качества, используемую в фармацевтической, пищевой и косметической промышленности, закупают за рубежом либо производят в России, но из импортного сырья — обычно среднеазиатского хлопка.

Магистрант Пермского национального исследовательского политехнического университета Светлана Иванова научилась делать пищевую порошковую целлюлозу из волокон хвойной древесины, пригодных, как считалось ранее, только для изготовления ДВП, ДСП, бумаги и картона.

Экологически чистый метод превращения волокон в порошок сначала просчитали на математической модели, затем проверили экспериментально. Он включает в себя отбеливание пероксидом водорода и хлоритом натрия и гидролиз 4%-ной соляной кислотой.

"Полученная целлюлоза отвечает всем требованиям и отличается высокой белизной — 90%", — похвасталась научный руководитель разработки, доцент кафедры технологии полимерных материалов и порохов ПНИПУ Ольга Носкова.

Продукцию проверили на наличие вредных примесей. По заверению изобретательницы, целлюлоза получилась настолько безопасной, что может применяться как пищевая добавка или наполнитель для таблеток.

Очень важно, что разработанный в Пермском политехе метод помогает укреплению технологического суверенитета страны. Особенно теперь, когда Запад отчаянно давит на Узбекистан и Казахстан, требуя прекратить поставки в Россию хлопковой целлюлозы — ключевого компонента пороха.

Хвойная целлюлоза до и после очистки
Хвойная целлюлоза до и после очистки
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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