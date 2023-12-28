Алкоголь признан основным фактором риска развития слабоумия

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Злоупотребление алкоголем провоцирует раннее развитие старческого слабоумия, выяснили учёные университетов Эксетера и Маастрихта. Об их исследовании рассказала The Guardian во вторник 26 декабря.

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Ранней считается деменция, симптомы которой проявляются до 65 лет. Таких бедолаг в мире насчитывается почти 4 миллиона.

Медики изучили данные Британского биобанка по 350 тысячам человек и составили "топ-15" факторов риска.

На вершине рейтинга — ортостатическая гипотензия (головокружение при резкой смене положения тела на вертикальное), депрессия и злоупотребление алкоголем.

Кроме этого, в перечень опасностей вошли: низкий уровень образования, плохое социально-экономическое положение, дефицит витамина D, нарушение слуха, инсульт, диабет, генетическая предрасположенность, одиночество.

Результаты этого исследования важны не только с точки зрения профилактики ранней деменции, но и в её лечении — в других работах показано, что изменение образа жизни способствует улучшению состояния уже заболевших пациентов.